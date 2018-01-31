Обвиняемого во взрыве в петербургском магазине отправили на психиатрическую экспертизу

Обвиняемого во взрыве в магазине Петербурга Дмитрия Лукьяненко направили на психолого-психиатрическую экспертизу, передает Росбалт.

Адвокат Елена Корнилова рассказала, что это «стационарная экспертиза». Обследование может занять два месяца. По ее словам, Лукьяненко ранее не привлекался к уголовной ответсвенности.

Дмитрия Лукьяненко задержали 30 декабря. На следующий день ему предъявили обвинение в совершении теракта. По информации СК, недалеко от места взрыва мужчина спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства.

Сам он рассказывал, что совершил взрыв из-за «ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал». В частности, Лукьяненко упоминал школу «ДЭИР» (Дальнейшее энерго-информационное развитие, семинары по повышению благосостояния и улучшению здоровья).

Напомним, взрыв произошел 27 декабря на Кондратьевском проспекте. В результате пострадали 18 человек. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина, в нескольких метрах от касс. Бомбу Лукьяненко пронес в рюкзаке.

Центр «ДЭИР» находится в Петербурге в нескольких сотнях метрах от супермаркета «Перекресток», в котором была заложена бомба.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.