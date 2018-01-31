«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выдвинули на французскую кинопремию «Сезар»

Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева выдвинули на высшую кинематографическую награду Франции — премию «Сезар», передает ТАСС.

Картина представлена в номинации «Лучший иностранный фильм». В этой категории также — «Случай в отеле «Нил Хилтон» Тарика Салеха, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Королевский обмен» Марка Дюгена, «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелла, «Свадьба» Стефана Стрекера и «Квадрат» Руба Эстлунда.

Лауреатов объявят 2 марта.

«Нелюбовь» также номинирована на «Оскар». Церемония вручения наград премии пройдет 4 марта.

В начале января «Нелюбовь» номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лента претендует на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм Андрея Звягинцева был также номинирован на премию «Золотой глобус», однако картина уступила фильму немецкого режиссера Фатиха Акина «На пределе».

Фильм вышел в российский прокат 1 июня 2017 года. «Нелюбовь» уже получил множество российских и зарубежных наград, в том числе, приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.