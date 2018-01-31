Собчак передала в ЦИК подписи для участия в президентской гонке

Кандидат в президенты России Ксения Собчак передала в ЦИК 105 тысяч подписей избирателей, которые нужны для ее регистрации на выборах 2018. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сотрудники штаба привезли в ЦИК 24 коробки с подписями, которые собирались во всех регионах кроме Крыма и Севастополя. Собчак выдвигается от партии «Гражданская инициатива».

Отметим, что 31 января — последний день подачи документов для регистрации на предстоящие выборы. ЦИК будет принимать документы до 18:00. Подписи уже также сдали такие кандидаты, как Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин и Владимир Путин.

Путин собрал более 400 тысяч подписей, так как он идет на выборы самовыдвиженцем и для этого ему надо найти не менее 300 тысяч подписей. Другие самовыдвиженцы, Ирина Волынец и Станислав Полищук, сняли свои кандидатуры в пользу действующего лидера государства.

От сбора подписей освободили Владимира Жириновского и Павла Грудинина, которые вступили в президентскую гонку от парламентских партий. Однако не все смогли собрать нужное количество подписей, например, Владимир Михайлов и Михаил Козлов, который в ЦИК принес коробки с белыми листами.

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Из предвыборной гонки также выбыли Роман Худяков, Антон Баков и Екатерина Гордон. Был еще один кандидат, которого ЦИК отказался допускать из-за судимости — Алексей Навальный.

Напомним, тем, у кого подписи для регистрации приняли в ЦИК, необходимо дождаться, пока подсчитают подписные листы, проведут случайную выборку 60 тысяч подписей для проверки на достоверность.