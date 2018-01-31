Роскомнадзор заблокировал 9 «Колумбайн-сообществ»

Роскомнадзор заблокировал девять «колумбайн-сообществ» в социальной сети «ВКонтакте», еще в четырех сообществах удалены посты с аналогичной тематикой, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Данные группы содержали противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера», — пояснили в Роскомнадзоре.

Ранее следователи установили, что подростки, напавшие на школу в Перми были подписаны на группы «Колумбайн». Речь идет о событии в 1999 году, когда два старшеклассника Харрис и Клиболд устроили массовое убийство в школе «Колумбайн». В результате были убиты 13 и ранены 26 человек. Сами стрелявшие совершили самоубийство.

Конфликт в пермской школе с участием бывшего ученика произошел 15 января. Отчисленный подросток вместе с другим учеником школы с ножом напал на учительницу и четвероклассников, а затем молодые люди ранили друг друга. Учительница, пытаясь защитить детей, получила 17 ножевых ранений.