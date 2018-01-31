Генпрокуратура попросила отменить приговор врачу- гематологу Елене Мисюриной

Прокурор попросил отменить приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, апелляционную жалобу на приговор прокуратура подала в Мосгорсуд, сообщается в телеграмм-канале ведомства.

«Причина – нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам», — пояснили в Генпрокуратуре

В ведомстве отметили, что заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу. Кроме того, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной

«Прокуратура также просит судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда (…) освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — дополняется в сообщении.

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Напомним, дело в отношении Елены Мисюриной было заведено в 2015 году. Как утверждает следствие, в 2013 году врач сделала пациенту трепанобиопсию (забор образцов костного мозга и костной ткани), нарушив «методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции». Из-за повреждения кровеносных сосудов пациент скончался.

В январе Мисюрину признали виновной по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть). Ее приговорили к двум годам колонии общего режима.

Как ранее сообщала «Новая газета», обвинение строилось на показаниях патологоанатома Мартыновича. Он рассказал, что Мисюрина якобы не туда ввела иглу при биопсии, что привело к фатальным последствиям.

Главные врачи московской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер и столичной ГКБ им. Юдина Денис Проценко объявили акцию в защиту Елену Мисюриной. За медика заступилась общественная организация «Лига защиты врачей». По их мнению, следствие не учло, что причиной смерти пациента могло стать осложнение основного заболевания.

В Следственном комитете заявили, что критика людей из сферы медицины в адрес приговора Мисюриной нарушает этику. В ведомстве также возмутились комментариями «лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе, не говоря уже о материалах конкретного дела».