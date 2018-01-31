В СПЧ назвали цензурой отзыв удостоверения у «Смерти Сталина»

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Илья Шаблинский заявил, что отзыв прокатного удостоверния у комедии «Смерть Сталина» является цензурой, передает Интерфакс.

«У нас есть основания сказать несколько слов о фильме "Смерть Сталина", который сам по себе, наверное, такого внимания не заслуживает, но, я полагаю, и многие коллеги полагают (отзыв прокатного удостоверения является) фактом цензуры. Мы имеем дело с фактом цензуры, неприкрытой, откровенной», — сказал Илья Шаблинский.

Отзыв прокатного удостоверения, по словам Шаблинского, противоречит 29 статье Конституции России (свобода мысли и слова). Он добавил, что мнения о фильме могут быть разные, однако признаков экстремизма в нем нет.

Ранее СПЧ попросил у Минкульта копию фильма. Картину изучит межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв репрессий. В нее войдут глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель постоянной комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе, замминистра юстиции России Алу Алханов, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Напомним, 23 января министерство культуры отозвало прокатное удостоверение. Тогда же министр культуры Владимир Мединский заявил, что ведомство направит фильм на дополнительную юридическую экспертизу. В Москве прошли несколько показов фильма в кинотеатре «Пионер». С 27 января кинотеатр прекратил сеансы «по независящим от них причинам».

Ранее фильм раскритиковала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее мнению, «Смерть Сталина» «специально разжигает рознь внутри нашего общества», содержит признаки экстремизма и нуждается в дополнительной юридической экспертизе.