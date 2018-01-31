СК возбудил уголовное дело после стрельбы у московского бизнес-центра

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (покушение на убийство) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия) после стрельбы у одного из офисов в центре Москвы, сообщается на сайте ведомства.

«У входа в бизнес-центр, расположенный вблизи улицы Летниковской в городе Москвы, неизвестные совершили не мене трех выстрелов в мужчину 1974 года рождения», — рассказали в СК.

Потерпеший с огнестрельными ранениями находится в больнице. Следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе предпринемательскую деятельность мужчины.

Источник РБК в МВД сообщает, что пострадавший — Александр Осетров. Сейчас он является генеральным директором коммерческой компании ООО «Гелиард».

Ранее собщалось, что у бизнес-центра «Святогор» на Летниковской улице произошла стрельба. Двое неизвестных подъехали на автомобиле к бизнес-центру, несколько раз выстрелили в мужчину, бросили машину и скрылись.

По данным ТАСС, госномера автомобиля принадлежат другой машине.