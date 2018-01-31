«Новую газету», российских правозащитников и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде заявил, что выдвинул на Нобелевскую премию мира 2018 года журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину и представительницу российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольгу Садовскую. Об этом сообщает агентство NewsFront и ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

Политик также рассказал, что выдвинул на премию бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, которому на родине предъявлено обвинение в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран.

Депутат норвежского парламента от Партии прогресса Химаншу Гулати в свою очередь заявил, что выдвинул на премию мира курдские военизированные формирования пешмерга.

Заявки на выдвижение тех или иных кандидатов принимаются Нобелевским комитетом ежегодно до 31 января. При этом имена номинантов публично не объявляются — вся информация о выдвижении на премию остается секретной в течение 50 лет. Оглашение лауреатов премии обычно происходит в октябре.

«Новую газету» уже не раз выдвигали на Нобелевскую премию мира. В прошлом году этой почетной премии удостоилась Международная кампания за запрещение ядерного оружия, в 2016 году – президент Колумбии Хуан Сантос (за усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны). Также лауреатами премии в разные годы были бывший президент США Барак Обама и пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай.