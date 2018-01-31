ФСБ отпустила журналиста Павла Никулина после допроса

Журналист Павел Никулин вышел на свободу после допроса в ФСБ, куда его доставили утром в качестве свидетеля по делу о терроризме. Об этом сам Никулин написал в своем телеграм-канале.

По словам координатора «Открытой России» Валентины Дехтяренко, журналисту задавали вопросы про одного из героев статьи, при каких обстоятельствах Никулин брал интервью.

Дехтяренко уточнила, что журналиста отпустили после того, как он воспользовался статьей 51, которая дает право не свидетельствовать против себя.

Пашу допросили в ФСБ с нашим адвокатом Романом, задавали вопросы про героя статьи, при каких обстоятельствах брал интервью и тд. Воспользовались 51 статьей, отпустили — Valya (@valya_de) January 31, 2018

«На допросе у Никулина спросили, на всякий случай, не ездил ли он сам в сирийскую или арабскую республику и общается ли с кем-нибудь, кто состоит в незаконных формированиях», — написала член «Открытой России».

В поддержку Никулина члены независимого «Профсоюза журналистов» вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке. «Профсоюз Журналистов считает, что статус свидетеля по делу о терроризме — это прямая угроза журналисту для его профессиональной деятельности и выполнению общественного долга», — говорится в сообщении организации «ВКонтакте».

Ранее у Никулина прошли обыски по статье 205.3 УК РФ — «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». У Никулина изъяли электронику и футболки с символикой самиздата moloko plus, главным редактором которого является Никулин. Также изъяли номера самого журнала.

По словам журналиста, обыски связаны с публикацией «Из Калуги с джихадом» в журнале The New Times. В материале рассказывается о жителе Калуги, который «разочаровался в России, анархизме и рабочей борьбе» и уехал воевать в Сирию.

В июне суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей из-за этого текста. Журнал обвиняли в нарушении части 6 статьи 13.15 КоАП России (выпуск продукции СМИ, публично оправдывающей терроризм).

Как ранее рассказывал Никулин, он планировал опубликовать интервью в Esquire, однако позже журнал отказался. В издании рассказали, что к ним приходил сотрудник ФСБ, который интересовался этим текстом.