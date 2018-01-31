Путин попросил прощения у российских олимпийцев

Президент России Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Пхенчхан, за то, что не оградил от давления. Слова лидера государства передает Интерфакс.

«Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата. Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», — сказал Путин.

По его словам, Россия и дальше будет поддерживать идеи «чистого» от допинга спорта и «наносных явлений, которые несвойственны спорту» и перемешиваются с политикой.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Путин также поручил провести отдельные соревнования для олимпийцев, которые не смогли полететь в Пхенчхан.

«Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», — добавил Песков.

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Напомним, 5 декабря Международный Олимпийский комитет по итогам расследования использования допинга российскими спортсменами отстранил сборную России от Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

При этом «чистым» российским спортсменам разрешили выступить под нейтральным флагом. МОК допустил до участия в Олимпиаде только 169 из 500 российских спортсменов. Многих лидеров сборной в списке не оказалось.

Спустя некоторео время, российская конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Играх из-за невозможности выступить в командной гонке, так как ее партнеров не пригласили.