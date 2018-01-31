Умер создатель мультфильма про кота Леопольда Анатолий Резников

В Германии в возрасте 77 лет умер режиссер мультфильмов Анатолий Резников, передает РИА Новости.

«Мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова. Они сообщили, что его сегодня утром не стало», — рассказала РИА Новости журналистка Сусанна Альперина.

Причина смерти не уточняется.

Анатолий Резников занялся созданием анимационных фильмов в 1960-х годах, он сотрудничал с творческим объединением «Экран». Всего Анатолий Резников создал более 40 мультфильмов. В 1985 году Резников стал лауреатом Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.