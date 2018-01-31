ЦИК: в бюллетене для голосования на президентских выборах будет не более 8 кандидатов

В избирательном бюллетене на выборах президента России 18 марта будет не более восьми кандидатов, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ее слова передает ТАСС.

«У нас зарегистрировано уже кандидатов двое: Владимир Вольфович Жириновский и Павел Николаевич Грудинин. И еще шесть кандидатов принесли подписи», — сказала глава ЦИК.

Ранее подписи в ЦИК принесла кандидат в президенты Ксеня Собчак. 31 января является последним днем, когда в ЦИК можно принести собранные подписи для участия в президентской гонке.

Подписи уже также сдали такие кандидаты, как Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин и Владимир Путин.

Путин собрал более 400 тысяч подписей, так как он идет на выборы самовыдвиженцем и для этого ему надо найти не менее 300 тысяч подписей. Другие самовыдвиженцы, Ирина Волынец и Станислав Полищук, сняли свои кандидатуры в пользу действующего лидера государства.

От сбора подписей освободили Владимира Жириновского и Павла Грудинина, которые вступили в президентскую гонку от парламентских партий. Однако не все смогли собрать нужное количество подписей, например, Владимир Михайлов и Михаил Козлов, который в ЦИК принес коробки с белыми листами.

Из предвыборной гонки также выбыли Роман Худяков, Антон Баков и Екатерина Гордон. Был еще один кандидат, которого ЦИК отказался допускать из-за судимости — Алексей Навальный.

Напомним, тем, у кого подписи для регистрации приняли в ЦИК, необходимо дождаться, пока подсчитают подписные листы, проведут случайную выборку 60 тысяч подписей для проверки на достоверность.