Жительница Татарстана потребовала с больницы 1,5 млн рублей компенсации за смерть двухлетней дочери

Жительница Татарстана Елизавета Шеверова потребовала 1,5 млн рублей компенсации за смерть двухлетней дочери в Нурлатской центральной районной больнице, сообщил «Новой газете» юрист правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов.

Женщина намерена взыскать с медицинского учреждения миллион рублей в свою пользу и 500 тыс. рублей — в пользу своего 8-летнего сына.

Трагедия произошла в 2016 году. 31 июля заведующая педиатрическим отделением больницы Резеда Юнусова не провела обязательных процедур и неправильно оценила тяжесть состояния двухлетнего ребенка. Затем не передала девочку под наблюдение дежурному врачу и ушла с работы. Ребенок не получал необходимую медпомощь в течение 15 часов.

На следующий день Юнусова не внесла обязательные сведения в медицинскую карту ребенка, из-за чего ее коллеги не могли организовать лечебный процесс. В результате состояние девочки резко ухудшилось, при этом у дежурного врача не было возможности организовать правильную интенсивную терапию ребенку. В результате 2 августа 2016 года девочка умерла.

Судебно-медицинская экспертиза выявила многочисленные дефекты оказания медпомощи. Они состоят в прямой причинной связи со смертью ребенка.

31 июля 2017 года Нурлатский районный суд Татарстана признал Юнусову виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса).

В сентябре Верховный суд Татарстана оставил в силе основное наказание (ограничение свободы сроком на 1,5 года) и отменил дополнительное наказание в виде лишения права заниматься медицинской деятельностью в течение года.