«Формула-1» отказалась от грид-герлз из-за несоответствия традиции современным нормам

«Формула-1» решила отказаться от грид-герлз — девушек, которые выходят на трассу перед стартом. Этой традиции много лет, однако теперь в организации, как следует из сообщения, считают, что она «явно не соответствует нормам современного общества».

«Хотя использование грид-герлз десятилетиями была важной чертой Гран-при „Формулы-1“, эта традиция, как нам кажется, не резонирует с ценностями нашего бренда и явно не соответствует нормам современного общества», — говорится в пресс-релизе.

О том, что от грид-герлз могут отказаться, руководство «Формулы 1» говорило еще в декабре 2017 года. Тогда управляющий директор по автоспорту Росс Браун сказал, что использование девушек-моделей — это «деликатная тема», которая «находится под серьезным контролем».

На соревнованиях «Формулы-1» грид-герлз выполняют несколько функций, в частности, они выводили пилотов к стартовым позициям, показывали расстановку машин, держа номера гонщиков или флаги их стран.

Новый сезон «Формулы-1» начнется 23–25 марта гонкой Гран-при Австралии в Мельбурне.