В Австралии произошла крупная утечка секретных правительственных документов

В распоряжении австралийской национальной телекомпании ABC оказались секретные документы, которые не подлежат разглашению еще как минимум 20 лет. Телеканал не сообщает, кто передал эти материалы, но отмечает, что архив был найден в шкафах, выставленных на продажу в магазине подержанной мебели, и что это одна из крупнейших утечек информации в истории страны.

Два тяжелых шкафа были выставлены на продажу в магазине подержанной мебели в Канберре. Цена за них была небольшой, так как шкафы были закрыты на замок, а ключи потерялись. Покупатель купил их за бесценок и вскрыл замки с помощью дрели. Внутри оказались сотни документов, которые проливают свет на работу пяти разных правительств Австралии.

После этого документы попали в руки журналистам ABC, которые решили пересказать содержание некоторых из них. Телеканал пояснил, что пошел на это, потому что «эти документы показывают, как принимались ключевые решения», которые повлияли на жизнь всех австралийцев.

Например, в архиве есть доказательства, что экс- министр иммиграции Австралии Скотт Моррисон, который сейчас занимает пост федерального казначея страны, в 2013 году пытался помешать сотням мигрантов легализоваться в стране.

Практически сразу после публикации ABC, аппарат премьер-министра и кабинета министров Австралии, который отвечает за сохранность бумаг, объявил о срочном расследовании утечки. А бывший премьер-министр Тони Абботт (его имя упоминается в опубликованных документах), заявил, что «очевидно, была допущена элементарная ошибка, вероятно сотрудником младшего или среднего звена». «Если ты собираешься выбросить шкаф, в котором хранилось множество документов с секретной информацией, сначала убедись, что он пуст», — сказал он.