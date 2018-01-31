В США поезд с конгрессменами врезался в грузовик

В американском штате Вирджиния поезд, в котором ехала делегация конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

BREAKING: White House: 1 death and 1 serious injury after crash involving a train with GOP lawmakers and a truck, but "there are no serious injuries among members of Congress or their staff."https://t.co/l1iAPNzniZ pic.twitter.com/Jj7VNVFrIa — NBC News (@NBCNews) January 31, 2018

Имя погибшего пока не называется. Среди конгрессменов пострадавших нет.

По словам конгрессмена Джона Фасо, поезд столкнулся с грузовиком, который перевозил мусор. Грузовик в результате аварии практически полностью разбит, его водитель не пострадал.

Конгрессмены-республиканцы направлялись на мероприятие республиканской партии на курорт Гринбрайер в Западной Вирджинии.