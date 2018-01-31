Новая газета

В США поезд с конгрессменами врезался в грузовик

Общество

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В американском штате Вирджиния поезд, в котором ехала делегация конгрессменов-республиканцев, столкнулся с грузовиком. В результате погиб один человек, еще один пострадал.

Имя погибшего пока не называется. Среди конгрессменов пострадавших нет. 

По словам конгрессмена Джона Фасо, поезд столкнулся с грузовиком, который перевозил мусор. Грузовик в результате аварии практически полностью разбит, его водитель не пострадал.

Конгрессмены-республиканцы направлялись на мероприятие республиканской партии на курорт Гринбрайер в Западной Вирджинии.

Теги:
гибель, жертвы, происшествия, авария, дтп, сша
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