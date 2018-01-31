Ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова арестовали на восемь суток

Симоновский суд Москвы признал виновным Руслана Шаведдинова, пресс-секретаря предвыборного штаба политика Алексея Навального, и назначил ему наказание в виде восьми суток лишения свободы, сообщила в твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

«Исчисляется с 30 января с 15:30», — добавила она.

Судья переквалифицировал административное дело Шаведдинова с ч. 8 (повторное нарушение правил проведения акции) на ч. 2 (проведение акции без уведомления) статьи 20.2 КоАП, поскольку первое решение пока не вступило в силу, сообщает «Медиазона».

Ярмыш и Шаведдинова задержали в Шереметьево на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали, согласно некоему «распоряжению». Также досмотрели и сотрудника штаба Навального Оксану Баулину. После чего Ярмыш и Шаведдинова оставили на ночь в ОВД Даниловский. Затем в их отношении составили протоколы по ч. 8 и ч. 2 статьи 20.2 КоАП.

28 января Шаведдинов и Ярмыш вели прямую трансляцию «Забастовок избирателей» по всей России на канале «Навальный Live». Свое местонахождение они не раскрывали. В день акции полиция выпилила болгаркой двери в офисе ФБК и федеральном штабе. Как предполагали Ярмыш и Шаведдинов, сотрудники полиции искали студию, из которой ведется трансляция.