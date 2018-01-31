Суд в Иркутске оштрафовал продавца метанола для «Боярышника», которым отравились 120 человек
Ленинский районный суд Иркутска оштрафовал на 250 тыс. рублей руководителя подпольного производства стеклоомывателей на основе метилового спирта, которым позже воспользовались производители «Боярышника» и от которого погибли 76 человек, сообщает областная прокуратура.
Следствие установило, что метанол 31-летний руководитель предприятия приобрел незаконно. Это произошло осенью 2016 года. Ядовитое вещество хранилось на складе. Часть метанола он использовал для производства более 150 тыс. литров самопальной «незамерзайки», а часть работник предприятия продал изготовителям «Боярышника».
Руководителя предприятия признали виновным по статье о незаконном обороте ядовитых веществ в целях сбыта, а также по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В декабре 2016 года в Иркутской области более 120 человек отравились «Боярышником», в котором был метанол, из них 76 скончались. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата задержали более 20 человек. После этого в России ввели запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. Этот запрет продлевался несколько раз и действует до сих пор.