Пресс-секретаря Навального арестовали на пять суток

Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш.

Она признана виновной по ч. 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи уведомления).

Суд установил, что Ярмыш ретвитнула видео для формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов на пост президента России. Сама она отметила, что этого нет в деле против нее.

Ранее этот же суд арестовал на восемь суток пресс-секретаря предвыборного штаба Навального Руслана Шаведдинова.

Шаведдинов и Ярмыш 28 января вели прямую трансляцию «Забастовок избирателей» по всей России на канале «Навальный Live». Свое местонахождение они не раскрывали.

После этого их задержали в Шереметьево и в течение часа досматривали, согласно некоему «распоряжению». После этого оставили на ночь в ОВД Даниловский.