С космодрома «Восточный» стартовала третья ракета «Союз»

Ракета «Союз-2.1а» с 11 космическими аппаратами стартовала с космодрома «Восточный», в Роскосмосе завили, что старт прошел успешно. Об этом говорится на сайте корпорации.

«Через 8 минут 48 секунд после старта прошло штатное отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя и разгонный блок „Фрегат“ приступил к выполнению полетного задания по доставке космических аппаратов на расчетные орбиты», — говорится в сообщении.

После чего, разгонному блоку предстоит за счет семи включений двигателей ориентации и маршевой двигательной установки «развезти» космические аппараты по трем орбитам и взять курс на вхождение в атмосферу Земли.

«После выполнения программы полета разгонный блок „Фрегат“ будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Вход разгонного блока в атмосферу планеты запланирован на высоте 100 км ориентировочно в 10:34 мск», — добавили в Роскосмосе.

В ведомстве отметили, что отделение космических аппаратов прошло штатно в 6:06 мск и 6:12 мск на солнечно-синхронных околокруговых орбитах.

После отделения космических аппаратов «Канопус-В» № 3 и 4 от разгонного блока специалисты Главной оперативной группы управления в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению их полетом.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный в Амурской области запустили вторую в его истории ракету. Трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» должна была доставить на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М». Но во время планового первого сеанса установить связь с ним не удалось.

Ракета «Союз-2.1б», при запуске которой с космодрома Восточный были потеряны 19 спутников, была «настроена на Байконур», пояснил причину неудачного запуска вице-премьер Дмитрий Рогозин.