В Росрыболовстве назвали причину пропажи судна «Восточный»

Трагедия с судном «Восточный» с 20 человеками на борту, по предварительным оценкам, произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях – обледенении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росрыболовства.

«При этом на грани риска находились еще около пяти судов. В климатических условиях – теплой воде и низкой температуре воздуха сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов. Экипажи, которые боролись с процессом и обкалывали лед, дошли до укрытий», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе подытожили, что было обследовано около 36 тысяч кв. км акватории Японского моря. В результате операции обнаружены два спасательных жилета, два спасательных круга, два спасательных надувных плота, однако крупных фрагментов аварийного судна до сих пор не найдено.

Росрыболовство уточняет, что 20 членов экипажа считаются пропавшими без вести, а учитывая зимние погодные штормовые условия в течение времени поиска, надежды найти кого-либо из членов экипажа живыми практически нет.

В свою очередь, генеральноый директор компанит-судовладельца «ДВ-флот» Станислав Мальчевский заявил, родственники экипажа получат по 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации.

Напомним, 24 января в 23.56 по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя рыболовного морозильного сейнера «Восток» в нейтральных водах Японского моря, в 145 километрах южнее порта Владивосток. Выйти на связь с судном так и не удалось.

По факту исчезновения «Востока» возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В конце января спасательная группировка прекратила активную фазу поисков пропавшего в Японском море судна «Восток» из-за отсутствия надежды найти моряков живыми.