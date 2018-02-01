Новая газета

В Чехии изъяли школьные атласы с российским Крымом

Политика

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После жалобы Украины министерство образования, молодежи и спорта Чехии изъяло из обращения школьные атласы, на котором Крым обозначен таким же цветом, как и Россия, говорится в сообщении министерства.

«В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее исправить ситуацию», —добавили в пресс-службе.

На ситуацию с российским Крымом обратил внимание посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и обратился в компанию производителя карт. «В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи и с веб-сайта компании», — написал дипломат в Facebook.

Напомним, президент Чехии Милош Земан прошлой осенью призвал Россию и Украину к диалогу о компенсации за Крым. Он также назвал присоединение полуострова к России «свершившимся фактом».

Теги:
крым, чехия, украина, россия, mp
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