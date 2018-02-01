В Чехии изъяли школьные атласы с российским Крымом

После жалобы Украины министерство образования, молодежи и спорта Чехии изъяло из обращения школьные атласы, на котором Крым обозначен таким же цветом, как и Россия, говорится в сообщении министерства.

«В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее исправить ситуацию», —добавили в пресс-службе.

Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps — ppk (@prtprnkllr) January 17, 2018

На ситуацию с российским Крымом обратил внимание посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и обратился в компанию производителя карт. «В ответ на наше письмо производитель карты прислал посольству извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи и с веб-сайта компании», — написал дипломат в Facebook.

Напомним, президент Чехии Милош Земан прошлой осенью призвал Россию и Украину к диалогу о компенсации за Крым. Он также назвал присоединение полуострова к России «свершившимся фактом».