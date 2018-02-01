«Коммерсант»: СК начал уголовное дело против авиаперевозчика машин кортежей Путина

Следственный комитет (СК) начал расследовать дело о мошенничестве в особо крупном размере в ОАО «Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“», компания занимается авиаперевозками первых лиц государства, в том числе машин кортежа президента Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации газеты, в мошенничестве заподозрили экс-замгендиректора Дмитрия Новицкого, Мещанский суд уже арестовал его. Кроме того, по делу проходит бывший начальник Новицкого Константин Вартанов, утверждает «Коммерсант».

Следствие настаивает, что с 2010 по 2015 годы руководство «224-м летного отряда» похитило деньги АО «Рособоронэкспорт», выделенные на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов. По предварительным оценкам, которые приводит издание, ущерб оценили в пределах от нескольких сотен млн рублей до двух млрд рублей.

Более того, газета настаивает, «224-й летный отряд» мог многократно завышать цены на логистические услуги, которые оказывал «Рособоронэкспорту», за счет использования фирмы-посредника. Деньги выводили со счетов авиакомпании в ближневосточные банки, утверждает источник «Коммерсанта».

Напомним, «224-й летный отряд» был основан в 1979 году. В 1993 году по распоряжению президента России отряд перепрофилировали для воздушных перевозок по заданию главы государства, а также различных госструктур. В последние годы отряд занимался перевозкой грузов военного и двойного назначения во Вьетнам, Сирию, Алжир, Эфиопию, Камбоджу и другие страны.