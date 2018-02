Сенат Канады одобрил идею сделать гимн «гендерно-нейтральным»

Сенаторы Канады в третьем чтении утвердили «гендерно-нейтральную» версию национального гимна, изменения в песню «О, Канада!» внесут в одну строчку, в которой идет речь про патриотизм, сообщает издание CBC.

В частности, строчка «Патриотизм — удел твоих сынов» («True patriot love in all thy sons command») должна будет превратиться в «Патриотизм — удел всех нас» («True patriot love in all of us command»).

Свое согласие на изменение текста уже дала нижняя палата парламента Канады — Палата общин, в 2016 году. Теперь одобрение должен дать генерал-губернатора Жюли Пейетт, которая представляет интересы королевы Канады Елизаветы II.

Напомним, гимн «O Canada» был сочинили на французском языке в 1880 году, а в 1908 году появилась его английская версия. Парламент пытался 12 раз изменить английскую версию текста, однако ни разу так и не смог.