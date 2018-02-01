Прокуратура США проверит лоббировавшую Чемпионат мира по футболу в России компанию

Прокуратура восточного округа Нью-Йорка выслала повестку для слушаний перед Большим жюри спортивной маркетинговой компании Helios Partners по делу о коррупции. Об этом сообщает The New York Times.

Helios Partners помогла России выиграть заявки на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года, отмечает издание. Повестки также получили FIFA, МОК, Олимпийский комитет США.

Особое внимание прокуроров привлекла Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF). По информации издания, в повестках указано, что следствие интересуется финансовыми документами и иными свидетельствами, которые относятся к 2013 году.

Расследование начато после того, как Минюст США приступил к изучению возможного вымогательства, отмывания денег и мошенничества при определении победителей конкурсов на прием крупных международных соревнований.