ФСБ убила планировавшего теракт в день президентских выборов боевика ИГ

ФСБ объявила о нейтрализации боевика запрещенной в России террористической организации «Исламского государства» из Нижнего Новгорода, мужчина готовил теракт в день проведения выборов президента России, сообщает РИА Новости.

«Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — говорится в сообщении ведомства.

По информации агентства, сотрудники ФСБ также обнаружили у боевика самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Напомним, в декабре прошлого года ФСБ сообщила о задержании семерых членов «Исламского государства», готовивших теракт в Санкт-Петербурге.

Один из задержанных 18-летний Евгений Ефимов рассказал, что собирал взрывное устройство якобы для подрыва Казанского собора. По его словам, теракт должен был состояться 17 декабря.