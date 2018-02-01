Суд признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в получении взятки

Никита Белых перед приговором. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным в получении взятки. К соответствующему решению пришла судья Пресненского суда Татьяна Васюченко.

«Совершил получение должностным лицом взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе в особо крупном размере в пользу НЛК и получил взятку за совершение действий в пользу гражданина Зудхаймера», — заявила судья в приговоре.

Срок, к которому приговорят Никиту Белых, станет известен позднее.

В ходе своего последнего слова 26 января Белых опроверг свою вину по всем инкриминируемым эпизодам.

«Нигде нет даже намека на вымогательство взятки», — подчеркнул экс-губернатор.

Ранее, в ходе прений, Никита Белых и его защита просили суд вынести оправдательный приговор. Гособвинение в свою очередь запросило для Белых наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвинялся в трех эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона).