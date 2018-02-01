Арбитражный суд Лозанны отменил пожизненное отстранение от Олимпийских игр для 28 российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил жалобы 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить их от Олимпийских игр, сообщается на сайте суда.

Среди них — лыжники Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Александр Легков, бобслеист Дмитрий Труненков, скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов и Ольга Потылицына.

Суд постановил, что собранных МОК доказательств недостаточно, чтобы подтвердить нарушение антидопинговых правил. Результаты их вступлений в Сочи в 2014 году снова считаются действительными. Таким образом, Россия вернется на первое место по медальному зачету Олимпийских Игр 2014 года.

Ограничения в отношении еще 11 спортсменов смягчены. Пожизненное отстранение им заменили на запрет на участие Игр в Южной Корее зимой 2018 года.

Позднее суд рассмотрит дела еще четырех российских спортсменок — биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Они уже завершили свою карьеру.

«Мандат арбитров CAS не включал в себя намерение выяснить в целом, существовала ли организованная схема манипулирования допинг-пробами в лаборатории в Сочи, но был строго ограничен рассмотрением 39 индивидуальных случаев и оценкой доказательств, которые относятся к каждому спортсмену индивидуально», — сказано в заявлении суда.

Апелляцию на решение МОК подали 39 спортсменов. После расследования комиссии под руководством Дениса Освальда о допинге комитет пожизненно отстранил от участия в Играх 43 россиян.

МОК не допустил сборную России к участию в Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году из-за допингового скандала. Спортсменам разрешено выступать под нейтральным флагом. Национальный флаг и гимн будут использованы только во время церемонии закрытия Игр.

Олимпийские Игры-2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.