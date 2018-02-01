«Новую газету» оштрафовали на 400 тыс. рублей за публикацию статей Али Феруза

Басманный районный суд города Москвы признал редакцию «Новой газеты» виновной в нарушении ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина) и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.

Речь идет о публикации в «Новой газете» статей автора Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

«Новая газета» намерена обжаловать решение суда.

Напомним, в августе прошлого года суд постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан, однако ЕСПЧ, коммуницировавший жалобу журналиста, запретил высылать его до вынесения решения. Сейчас Феруз находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

На прошлой неделе Верховный суд частично удовлетворил жалобу Феруза и отменил решение о его выдворении из России. По мнению суда, во время рассмотрения дела Феруза его доводы «не получили должной правовой оценки».

Дело направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Заседание состоится 2 февраля.