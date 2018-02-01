РБК: устроивший стрельбу в отеле экс-сенатор купил тир «Патриот»

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов купил стрелковый клуб «Патриот» в московском районе Измайлово. В беседе с РБК он не исключил, что клуб станет тренировочной базой для чеченских спортсменов.

Сделка состоялась 23 января. Руководство тира и бизнесмен не раскрывают ее сумму, Джабраилов лишь отметил, что она «не бог весть какая». Обе стороны заявили, что считают сделку успешной. Так, Джабраилов заявил, что думал о покупке тира еще год назад.

«Тир хороший, хорошо себя зарекомендовал, имеет хороших клиентов есть сейчас временное недоразумение с разрешительной системой, которое, думаю, мы уладим. Для этого нужно какой-то административный ресурс подключить, надеюсь, у меня получится его подключить и самому тренироваться в тире (…) Я приобрел [тир] как выгодное вложение, а они [партнеры] специалисты. Они скажут, надо ли развивать сеть или мы остановимся на одном нашем измайловском клубе. Я считаю, что направление перспективное, почему бы и не заняться. Не все же мне алюминиевые заводы покупать, можно и тир», — сказал он.

Что касается тренировочной базы для чеченских спортсменов, то Джабраилов придерживается такой позиции: «Если им надо будет тренироваться где-то, мы предложим. Будем пытаться находить клиентов. Но вообще мы клуб развиваем не по национальному признаку».

Директор тира «Патриот» Игорь Шульга заявил, что решение о сделке было принято быстро, он считает ее удачной и «доволен» тем, что Джабраилов будет в составе учредителей с правом решающего голоса.

«Он меценат, довольно-таки известный человек, популяризирует спорт. И это удачное вложение средств. Вот если бы мы были захудалым каким-то клубом, это бы навевало какие-то мысли», — сказал он.

Напомним, летом прошлого года Джабраилов устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons на Охотном ряду. Бизнесмен несколько раз выстрелил в потолок из своего наградного пистолета Ярыгина. затем экс-сенатора задержали полицейские, в его номере они нашли бутылки и неизвестный белый порошок.

Экспертиза, как сообщали источники СМИ, показала наличие в крови Джабраилова наркотических веществ. Бизнесмена оштрафовали на 4 тыс. руб. по административной статье об употреблении наркотиков без назначения врача. После инцидента «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Сам экс-сенатор опровергал информацию о белом порошке и употреблении наркотиков, а свое поведение в отеле он сначала объяснял «досадной оплошностью» (якобы он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался), а затем — «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля, которые «недостойно» повели себя по отношению к нему и его гостям. «Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — заявлял он.

Против бизнесмена также возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, затем бизнесмена оштрафовали на полмиллиона рублей. Джабраилов признал вину и сказал, что «более чем доволен приговором».​

Кроме того, что Джабраилов в 2004–2009 годах был сенатором от правительства Чечни, он с 2009 по 2013 год работал советником помощника президента Сергея Приходько, а в 2000 году принимал участие в выборах президента России от инициативной группы «Сила разума» (занял последнее 11-е место).