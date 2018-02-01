Путин назначил нового постпреда России при ООН в Женеве

Постоянным представителем России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве стал Геннадий Гатилов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 31 января, документ опубликован 1 февраля.

Этим же указом Гатилов назначен постпредом при Конференции по разоружению. Другим указом он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел России.

Ранее пост представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве занимал Алексей Бородавкин.

Геннадий Гатилов с 1992 по 1997 год работал советником, заведующим политической референтурой постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.

Затем был заместителем директора департамента международных организаций МИД России. С 1999 по 2004 год — первый заместитель постпреда России при ООН.

После он несколько месяцев исполнял обязанности представителя, а затем занимал пост старшего советника в канцелярии генсека организации.

С апреля 2008 года по январь 2011 года он занимал должность директора департамента международных организаций МИД, а затем семь лет работал замминистром иностранных дел.