Команды Гудкова и Навального договорились о наблюдении на выборах

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков открыл в Москве штаб по наблюдению за предстоящими президентскими выборами.

«Наши планы очень простые — наблюдать в Москве. Выставить по 2 наблюдателя на 3500 участках Москвы. Мы надеемся к 18 марта не просто мобилизовать наблюдателей, но и обучить их и защитить Москву от возможностей фальсификаций», — сказал Гудков на пресс-конференции, посвященной открытию.

На открытие были приглашены представители Центризбиркома и различных политических сил: партии «Яблоко», штаба Алексея Навального, «Открытой России», «Парнаса», КПРФ и «Гражданской инициативы» .

Наблюдение станет первым этапом мэрской кампании политика. Штаб Гудкова обеспечит всех записавшихся в наблюдатели обучением и аккредитацией от поддержавших организацию наблюдения партий и кандидатов в президенты.

Обучением наблюдателей займутся не только представители ЦИК и «Голос», но и «Открытая Россия», которая будет отвечать за методологию, помещение, лекции и тренинги. Обучение будет также проходить в штабе Алексея Навального два раза в неделю, и в штабе партии «Яблоко».

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. На данный момент известно, что подписи для регистрации в кандидаты сдали Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста»), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).