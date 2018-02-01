Суд приговорил бывшего губернатора Кировской области Белых к 8 годам колонии строгого режима

Никита Белых и его адвокат Андрей Грохотов в зале суда. Фото: Влад Докшин/ "Новая газета"

Обновление Защита Никиты Белых не согласна с вынесенным приговором и собирается обжаловать его

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 48 млн рублей.

Судья Татьяна Васюченко оправдала Никиту Белых по одному из эпизодов дела — взятке бывшему владельцу «Нововятского лыжного комбината» Альберту Ларицкому.

По версии обвинения, Белых через его замгубернатора Сергея Щерчкова попросил у Ларицкого 200 тысяч евро в 2012 году. Деньги якобы он отдал директору НЛК Владимиру Сысолятину, потом деньги оказались у Щерчкова, а он уже их передал Белых.

Других доказательств, кроме показаний Щерчкова, у обвинения не было. В отношении самого бывшего замгубернатора возбуждено уголовное дело, поэтому суд встал на сторону Белых.

Ранее судья признала Никиту Белых виновным в получении взятки за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания».

По ее словам, вина Белых полностью подтверждена и основывалась на показаниях свидетелей Юрия Зудхаймера, Альберта Ларицкого, Сергея Щерчкова.

В своем последнем слове Никита Белых не признал свою вину и попросил суд оправдать его. «Нигде нет даже намека на вымогательство взятки», — подчеркнул экс-губернатор.

Гособвинение ранее просило для Белых наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвинялся в трех эпизодах получения взятки от бизнесменов Альберта Ларицкого и Юрия Зудхаймера на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона).