СК: против врачей ежегодно возбуждают сотни дел и они не вызывают сомнений

Следственный комитет (СК) посчитал «необходимым еще раз обозначить» позицию ведомства в связи с делом против врача-гематолога Елены Мисюриной. Представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что СК считает несостоятельными сомнения в этом деле и напомнила, что ежегодно в ведомство поступают тысячи жалоб на врачебные ошибки, которые не вызывают сомнений и резонанса среди врачей, граждан и надзорных органов.

«В 2017 году из более чем шеститысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело, из них в суд направлено 175. Ни одно из подобных уголовных дел ранее не вызывало такого резонанса, как дело в отношении врача частной клиники Мисюриной. Ни в профессиональном сообществе, ни среди граждан, ни среди надзорных органов», — заявила она, добавив, что на личном приеме у главы ведомства Александра Бастрыкина этому посвящена каждая третья беседа.

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Кроме того, она ответила на просьбу прокуратуры Юго-Западного округа Москвы отменить приговор Мисюриной. Петренко напомнила, что при передаче дела в суд у прокуроров к нему не возникло вопросов и они просили признать медика виновной. При этом нарушения, как отмечает Петренко, выявили только после общественного резонанса. «Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение прежде всего компетентность своих же сотрудников», — заметила представитель СК.

Ранее СК назвал нарушением этики критику приговора Мисюриной. «Вызывает крайнее удивление, когда приговор суда медицинскому работнику берутся комментировать другие люди, в том числе из сферы медицины, даже не будучи ознакомленными с материалами конкретного уголовного дела, по сути подвергая сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу», — заявляла Петренко.

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Уголовное дело против Мисюриной возбудили в 2015 году, в январе этого года ее признали виновной и приговорили к двум годам колонии общего режима. Медика осудили за оказание услуг ненадлежащего качества, из-за которых погиб пациент. Сама Мисюрина отрицала свою вину.

Это дело вызвало общественный резонанс. Медики организовали в поддержку Мисюриной флешмоб, а также создали соответствующую петицию. Кроме того, в ее поддержку выступила мэрия Москвы и глава города Сергей Собянин, а генпрокуратура попросила отменить приговор врачу-гематологу.