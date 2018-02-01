Дуров объяснил пропажу Telegram из App Store

Американская корпорация Apple удалила мессенджер Telegram из магазина приложений App Store из-за неприемлемого контента. Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил на своей странице в Twitter.

«Apple предупредила нас о том, что неприемлемый контент стал доступен нашим пользователям и оба приложения были удалены из App Store. Как только мы установим фильтры, мы ожидаем, что приложения вернутся обратно в App Store», — заявил Дуров.

Мессенджер Telegram и его экспериментальная версия Telegram X исчезли из интернет-магазина App Store утром 1 февраля. Они стали недоступными для пользователей как в российской, так и в американской версиях магазина.

Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий быстро обмениваться текстом и файлами. Сервис был запущен бывшим создателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым в 2013 году.