Минфин США пояснил засекречивание сотен страниц «кремлевского доклада»

Секретная часть доклада о российских чиновниках и «олигархах» была нужна, чтобы предотвратить «бегство» названных там людей из активов, попадающих в зону санкционного риска, и не допустить раскрытия чувствительной информации, пояснил помощник министра финансов США по связям с общественностью Тони Сэйега, сообщает Bloomberg.

Он также отметил, что доклад был «повсеместно интерпретирован неверно». По словам Сэйега, несекретная часть документа действительно основана на общедоступных материалах (это веб-сайты, правительственные документы, новости в СМИ и др.), а засекреченная часть — на секретных источниках и методах. Напомним, в опубликованной версии доклада — девять страниц. Ранее министр финансов Стивен Мнучин говорил, что документ насчитывает «сотни страниц».

Минфин дважды разъяснял, что этот доклад не является «санкционным» — сначала в публичной версии документа, затем — в разделе «Часто задаваемые вопросы» OFAC. Вместе с тем министр финансов пообещал американским сенаторам, что «санкции, вытекающие из секретной части доклада, будут».

Минфин США опубликовал «кремлевский доклад» в конце января, в нем оказались имена 210 россиян — всех российских миллиардеров из списка Forbes, всех чиновников администрации президента с сайта Кремля и всех членов правительства.

Сразу после его обнародования экономист Андерс Ослунд из аналитического центра Atlantic Council, который готовил рекомендации правительству США по составлению этого документа, заявил, что в последний момент он был изменен.

«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил всю работу экспертов (…) данный высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один отчет», — отметил он.