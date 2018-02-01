В Омске впервые пройдут сборы для штатных священнослужителей ВДВ

В первых числах февраля для штатных священнослужителей Воздушно-десантных войск, которые занимают должность помощников командиров частей и соединений ВДВ России по работе с верующими военнослужащими, пройдут специальные сборы.

Как рассказали ТАСС в Омской епархии, сборы пройдут на базе омского 242-го учебного центра ВДВ. В них примут участие около тридцати священников Русской православной церкви (РПЦ).

Священников впервые обучат вождению боевых машин десанта БМД-4М и правилам использования средств военной связи. При этом им полностью запретят не только использование, но и изучение оружия. В перерывах батюшки проведут духовно-нравственные беседы с курсантами учебного центра и кадетами Омского училища.

В епархии пояснили, что эти сборы проведут для того, чтобы священники могли спасти раненых во время боевых действий.

«Духовенству ВДВ за время командировок в „горячие точки“ неоднократно приходилось вывозить раненых солдат с поля боя на машинах БТРД. Хорошо, если батюшка был военным и знает на своем опыте, как это делать. А если нет? Что, если единственной надеждой на спасении раненых остается не держащий в руках оружие полковой священник, который он не умеет управлять боевой машиной и не может выйти на связь?» — сказал представитель духовенства.

В октябре 2016 года сообщалось, что в Центральном военном округе (ЦВО) разработали специальную полевую форму для военных священников. Она выглядит почти также, как форма обычного военнослужащего: на месте, где должны находиться петлички с родом войск, расположен православный крест, а вместо фамилии и инициалов вышит церковный сан и имя. Обязательным атрибутом военного священника является крест на шее поверх формы.

«Эта форма очень удобна для работы священников во время полевых выходов, учений, выездов на полигон и стрельбы, потому что постоянно ходить в рясе неудобно для военной службы», — отмечал начальник отделения по работе с верующими военнослужащими ЦВО Игорь Агафонов.