В Сан-Франциско отменят все обвинения, связанные с марихуаной, за последние 40 лет

В Сан-Франциско отменят приговоры по уголовным делам, связанным с употреблением марихуаны: все решения, вынесенные с 1975 года, будут отправлены на пересмотр с дальнейшей переквалификацией правонарушения или отменой обвинения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на окружного прокурора города Джорджа Гаскона.

По его словам, все данные о задержаниях и судебных решениях исчезнут из полицейских баз. Гаскон предполагает, что на пересмотр отправят около 5000 уголовных дел, 3000 из которых, возможно, будут отменены.

«Мы хотим устранить ошибки, вызванные неудачами в многолетней войне с наркотиками, и возместить ущерб, который был нанесен всей нации, и в особенности, этническим общинам», — пояснил Гаскон.

В штате Калифорния с 1 января 2018 года вступил в силу закон об употреблении марихуаны в рекреационных целях, другими словами, для собственных нужд. Граждане старше 21 года могут хранить дома до одной унции (28 грамм) каннабиса, а также самостоятельно выращивать растение в небольших количествах.

Кроме того, закон позволяет людям, ранее осужденным за хранение небольшого количества наркотика, попросить суд отменить приговор, обратившись с ходатайством. Однако юристы отмечают, что эта возможность была недоступна для малообеспеченных граждан, которые не могли позволить себе оплату судебных издержек.

В 1996 году Калифорния стала первым американским штатом, легализовавшим марихуану в медицинских целях. На сегодняшний день наркотик также можно купить законно в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Неваде и на Аляске.