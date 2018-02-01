Twitter предупредил около 1,4 млн пользователей о «российской пропаганде»

Социальная сеть Twitter отправила уведомления около 1,4 млн пользователей, которые во время президентской кампании в США следили за аккаунтами, связанными с российской пропагандой. Об этом сообщается в официальном блоге Twitter.

«Мы увеличили число пользователей, которые были предупреждены об аккаунтах Twitter, связанных с пропагандой российской правительственной организации, известной как Агентство интернет-исследований», — отмечается в сообщении блога.

Рассылку получили граждане, которые, по данным соцсети, находятся на территории США и во время избирательной кампании цитировали или упоминали твиты аккаунтов, связанных с Агентством. Таких учетных записей Twitter насчитывает около 4000.

Читайте также Страшна ли Европе российская пропаганда. Это стало темой обсуждения на пленарной сессии Европарламента

В конце января Twitter обнаружил около 470 тысяч «русскоязычных ботов», которые репостили сообщения президента США Дональда Трампа в период избирательной кампании в 2016 году.

В октябре 2017 года соцсеть передала комитету сената США по разведке список аккаунтов, которые якобы связаны с «российским вмешательством» в выборы президента США. Компания объявила об их блокировке.

Речь идет об аккаунтах, связанных с петербургской «фабрикой троллей». Всего за десять недель в 2016 году они опубликовали почти 176 тысяч твитов.

Впервые об «Агентстве интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей», рассказала «Новая газета» в 2013 году. Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение. «Фабрику троллей» связывают со структурами Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».