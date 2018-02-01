Депутаты предложили отдавать государству доли недобросовестных владельцев в квартирах

Группа депутатов ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект об изменении Жилищного кодекса в части, где говорится о микродолях в квартире. Они предлагают отчуждать доли квартиры у тех, кто не является членом семьи, в пользу членов семьи, а если те откажутся — передавать их в государственную собственность. Документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

В записке поясняется необходимость внесения поправок в закон тем, что «отдельные обладатели „микродолей“ злоупотребляют предоставленными им юридическими правами и свободами. Так, жилое помещение нередко предоставляется для фиктивной регистрации по месту жительства третьих лиц, что, в свою очередь, порождает образование „резиновых квартир“».

Депутаты отмечают, что если доли перейдут в государственную или муниципальную собственность, то владельцу выплатят рыночную стоимость этой части квартиры.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил «Новой газете», что законопроект призван оградить семью от спланированных акций, когда недобросовестные граждане приобретают долю в квартире, а затем выживают семью на улицу.

«Как бывает: долю в квартире продают посторонним людям, потом в нее вселяются 20 человек, которые устраивают, пьянки и гулянки, издеваются, — то есть всячески создают невыносимые условия жизни в квартире, выживают семью. При этом участковый либо бездействует, либо не может ничего сделать. В действующем законодательстве уже прописано, что при продаже доли в квартире приоритетное право ее купить принадлежит членам семьи. Что предлагаем мы: если приоритетным правом не воспользовались, то доля переходит в собственность государства с обязательной передачей тем, кто продолжает там жить. То есть теперь доля принадлежит не другому собственнику, а государству. Государство в данном случае выступает определенным гарантом. Жилье передается живущим в квартире людям в аренду по договору соцнайма. В дальнейшем его можно будет приватизировать», — разъяснил Нилов.

В декабре прошлого года схожий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России» с участием представителей «Справедливой России». Тогда предлагалось запретить оформление и продажу микродолей в квартирах. Исключение предлагалось сделать для тех случаев, когда доля получена в результате приватизации или наследования.