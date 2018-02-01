В Ялте напали на журналиста издания «Примечания». Ранее он сообщал об угрозах

Сегодня в 11:50 мск в Ялте неизвестный напал на корреспондента крымского издания «Примечания» Евгения Гайворонского. Об этом «Новой газете» рассказал сам журналист.

«Мужчина в темной одежде подошел ко мне со спины и ударом с ноги повалил на землю, — рассказал Гайворонский. — После этого он дважды нанес мне удары по голове и в область лопатки. А потом все закончилось: нападавший просто убежал. Видимо, его спугнули появившиеся на улице люди».

Серьезных травм журналист не получил. Во время нападения, по словам журналиста, неизвестный выкрикивал оскорбления в его адрес. Голос нападавшего показался Гайворонскому знакомым.

«В начале января человек с похожим голосом звонил мне с угрозами, говорил, что ему меня заказали», — говорит журналист.

Организатором нападения на себя Гайворонский считает ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева, бизнесу которого журналист посвятил несколько расследовательских материалов. Соответствующую информацию он указал и в заявлении в полицию.

Сам Дмитрий Тюкаев заявил «Новой газете», что «устал» от Гайворонского, но «давно перестал обращать на него внимание» и «никаких атак не организовывал».

Конфликт между Тюкаевым и Гайворонским возник в конце октября 2017 года, когда в издании «Примечания» вышла статья о застройке курортного поселка Гаспра. Гайворонский указывал, что фирмы Тюкаева застраивают поселок с нарушениями закона: например, возводят многоквартирные дома на землях ИЖС. Девелопер в ответ опубликовал в фейсбуке пост, в котором указал адрес и телефон журналиста, сообщив, что «каждую среду в доме Гайворонского будут проходить гей-вечеринки». После этого поста, по свидетельству журналиста, ему действительно стали звонить люди, называющие себя представителями ЛГБТ-сообщества, и изъявляющие желание подъехать к нему домой».