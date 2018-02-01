«Коммунисты России» сорвали заседание депутатов Якиманки из-за референдума о памятнике Ленину

Утром 1 февраля состоялось внеочередное заседание совета депутатов округа Якиманка, на котором должен был рассматриваться вопрос о назначении местного референдума по нескольким вопросам района, в том числе по вопросу переноса памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон». На заседание пришли активисты партии «Коммунисты России», а также кандидат в президенты от этой партии Максим Сурайкин. По словам депутатов, присутствующие в зале выкрикивали оскорбления в адрес совета и старались сорвать собрание. Съемку собрания проводили представители телеканалов «Первый», ТВЦ, «Вести», без получения разрешения главы муниципального округа.

Глава совета муниципальных депутатов Якиманки Андрей Морев рассказал «Новой», что принял решение перенести заседание в закрытый режим в другое помещение. Присутствующие в здании активисты партии перекрыли депутатам выход из вестибюля, они кричали «Долой депутатов», «Депутатов в отставку». В результате потасовки один из депутатов получил черепно-мозговую травму. Ему была вызвана скорая помощь.

«Однозначно, что эти активисты пришли из-за вопроса про перенос памятника», — сказал Морев, — «Но меня больше интересует присутствие трех федеральных каналов. Пять месяцев ни одного даже районного канала у нас не было. Ясно, что они знали об этой спланированной акции».

Сразу после окончания заседания в Замоскворецком районном суде состоялось рассмотрение иска прокуратуры к депутатам Якиманки по вопросу проведения референдума. Рассмотрение иска было решено перенести на утро 2 февраля в связи с удовлетворенным ходатайством прокуратуры. Морев сказал, что у некоторых депутатов сложилось впечатление, что пришедшие на заседание протестующие хотели, чтобы депутаты не попали в суд.

Напомним, что совет депутатов планирует вынести на референдум восемь вопросов: три — о движении транспорта и остановках в районе, три — о памятниках и два — о точечной застройке. Среди заявленных тем: вопрос о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон», установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке и ограничении высотности в районе до 30 метров (9 этажей).

В то же время депутаты еще одного района — Академический — планируют провести местный референдум об ограничении высотности зданий до 30 метров. Депутаты так же столкнулись с протестом прокуратуры, но отклонили его и теперь ожидают, будет ли прокуратура обжаловать это решение в судебном порядке.