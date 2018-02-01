МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян

Министерство иностранных дел России предупредило граждан, выезжающих за границу, о том, что они могут подвергнуться задержанию и аресту по требованию правоохранительных органов США в третьих странах. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Несмотря на наши призывы наладить сотрудничество между компетентными органами России и США на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г., американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру», — говорится в сообщении.

В министерстве порекомендовали гражданам России тщательно планировать поездки за рубеж и взвешивать все риски тем, к кому у американских спецслужб могут возникнуть претензии.

В качестве примера дипломаты напомнили о деле российского летчика Константина Ярошенко, который в сентябре 2011 года получил 20 лет тюремного заключения за подготовку вывоза в США крупной партии наркотиков.

Кроме того, в ведомстве упомянули о Романе Селезневе, сыне депутата Госдумы, которого задержали в 2014 году на Мальдивах по обвинению в кибермошенничестве крупного размера. В ведомстве назвали арест Ярошенко и Селезнева «настоящим похищением наших соотечественником».

По данным ведомства, в 2017 году по требованию Вашингтона в третьих странах было арестовано более десяти российских граждан, в частности Станислав Лисов, Петр Левашов, Юрий Мартышев, Александр Винник, которые обвиняются в кибермошенничествах. По мнению представителей министерства, эти граждане России «сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского «правосудия».