ЦИК: бойкотировать выборы могут только зарегистрированные кандидаты

В Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) заявили, что агитация за неявку на президентские выборы возможна в случае, если она проводится легально зарегистрированным кандидатом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ведомства Эллу Памфилову.

По мнению Памфиловой, когда кандидат избирается, то он оплачивает агитацию из своего фонда. «Это его право, потому что он легально зарегистрировался как кандидат-бойкот. Это, может быть, такая экзотичная форма», — отметила глава ЦИК.

Московская государственная избирательная комиссия (МГИК) также признала незаконной агитационные материалы с призывом бойкотировать предстоящие выборы президента России, распространяемые сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Члены МГИК также намерены обратиться в Следственный комитет с целью изучить распространение агитационных листовок «на предмет наличия в организации этого мероприятия состава преступления».

Напомним, 28 января в городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей». По оценкам организаторов, митинги и шествия прошли почти в 100 городах, в МВД заявили, что протестные акции были в 46 городах. Акции в Москве и Санкт-Петербурге не были согласованы с властями. Полиция задержала 350 человек по всей России.

За несколько дней до этого в штабах политика в нескольких городах России сотрудники полиции провели обыски с изъятием листовок и баннеров. Также они задерживали волонтеров.

Ранее 18 января ЦИК предупредила о распространении уличных листовок и сообщений в интернете, в которых от имени руководства ведомства граждан призывают игнорировать президентские выборы. В ЦИКе отметили, что не имеют отношения к данным материалам.

25 декабря ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Алексею Навальному. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.