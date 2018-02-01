Путин призвал относится к решению CAS без эйфории

Президент России Владимир Путин призвал с уважением отнестись к решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), сообщает РИА Новости.

Про словам главы государства, это решение «не может не радовать, подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами».

Вместе с тем, по его мнению, «нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили».

«Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно», — заключил Путин.

Ранее в четверг CAS удовлетворил жалобы 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК), который пожизненно отстранил их от Игр. Еще 11 апелляций удовлетворены частично.