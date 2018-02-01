Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора

Никита Белых в суде. Фото: Влад Докшин/ "Новая газета"

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых пожаловался на резкое ухудшение здоровья во время оглашения приговора по его делу.

Судья Татьяна Васюченко согласилась объявить перерыв в заседании для оказания помощи подсудимому после четырех напоминаний адвоката Белых Андрея Грохотова.

Оглашение приговора в Пресненском районном суде длится уже более шести часов.

Ранее судья Васюченко объявила, что Белых «совершил получение должностным лицом взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе в особо крупном размере».

В ходе судебного процесса у Белых, содержавшегося в СИЗО «Лефортово», обострился сахарный диабет, возникла угроза гипертонического криза и инсульта. 12 января состояние Белых резко ухудшилось, его перевели в больницу при изоляторе «Матросская тишина». Экс-губернатор, который и ранее испытывал трудности с перемещением из СИЗО на судебные заседания.

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Ранее, в ходе прений, Никита Белых и его защита просили суд вынести оправдательный приговор. Гособвинение в свою очередь запросило для Белых наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в трех эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Сам он свою вину полностью отрицает.