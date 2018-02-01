В Литве задержали троих шпионивших в пользу России граждан

Генпрокуратура Литвы сообщила об аресте троих человек в декабре прошлого года, которых подозревают в сборе информации по заданию российских спецслужб. Об этом сообщило издание Delfi.lt.

Как уточняет издание, задержания проводились в ходе двух не связанных друг с другом расследований. Один из арестованных работал в ВВС Литвы, два других раньше служили в Вооруженных силах (ВС) Литвы

В Генпрокуратуре уточнили, что обвинения предъявили всем троим. Двум в рамках одного расследования. Третьему человеку, который «за вознаграждение передавал информацию о военных объектах, связанных с Военно-морским флотом» в рамках другого расследования.

Напомним, в декабре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении «российского шпиона».

«Оперативники СБУ установили, что подполковник передавал служебную информацию представителям страны-агрессора. Он также оказывал спецслужбам РФ помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины», — заявили в СБУ.

В тот же день задержали помощника премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова. Против него возбудили дело по статье о государственной измене.

Депутат Верховной Рады от «Народного фронта» и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что Ежов работал на российские спецслужбы не менее двух лет.