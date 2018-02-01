Уполномоченная по правам ребенка рассказала о списке «постыдных» детских книг

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова составила список детских книг, о которых ей «стыдно говорить»; в него вошла сказка, победившая на российском конкурсе подростковых книг, сообщает РИА Новости.

Всего в список вошли 16 современных произведений, однако Кузнецова назвала только два: стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз», и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь».

«К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое», — заметила уполномоченная по правам ребенка. Кузнецова призналась, что некоторые произведения она даже не может озвучить, потому что «стыдно говорить».

В ответ на слова уполномоченной по правам ребенка автор «Сказа про глаз» заметил, что «видимо, все остальные проблемы, связанные с защитой прав ребенка, у нас решены», он также назвал высказывания Кузнецовой о стихотворении «идиотизмом».

Напомним, в сказке Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь» речь идет о девочке, которая мечтает уехать из небольшого города в мегаполис. Там она надеется стать выдающейся писательницей, поэтому сочиняет романы о вампирах и о любви.

В 2013 году жюри конкурса ​подростковой литературы «Книгуру» отдало первое место в номинации «Художественная литература».