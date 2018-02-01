Международная комиссия не смогла установить источник выброса рутения-106

Установить источник выброса рутения-106 «нет возможности» из-за «больших неопределенностей», при этом какие-либо последствия для здоровья населения исключены. Об этом сообщает РАИ Новости со ссылкой на выводы Международной комиссии.

Эксперты также исключили гипотезу о «медицинском» происхождении Ru-106. Кроме того, на предприятиях госкорпорации «Росатом» и «Научно-исследовательском институте атомных реакторов» не выявлено никаких отклонений от нормальных технологических процессов.

Ранее Межведомственная комиссия, созданная госкорпорацией «Росатом», пришла к выводу, что источником радиоактивного изотопа рутений-106, зафиксированного в сентябре-октябре в воздухе на Южном Урале, мог стать сгоревший в атмосфере искусственный спутник.

Также озвучивалась версия, что причиной выброса стала авария на предприятии «Маяк», входящем в «Росатом» (Озерск, Челябинская область).

Однако члены комиссии не нашли следов выброса рутения-106 на унитарном предприятии. Нарушения в работе системы радиационного мониторинга «Маяка» комиссия не обнаружила.

Также комиссия считает, что выброс рутения-106 не связан с деятельностью атомной электростанции (АЭС), поскольку там рутений-106, в результате деления урана, как продукт деления, присутствует только в смеси с другими изотопами, отмечают специалисты.

Говоря об использовании рутения-106 эксперты напоминали, что он может использоваться в медицине при лечении онкологических заболеваний глаз, в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля, а также в генераторах питания космических спутников.

Позже Институт безопасного развития атомной энергетики РАН предложил создать международную комиссию по расследованию выброса рутения-106.

Комиссия представляет собой независимую группу ученых и специалистов из Франции, Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, Великобритании и России, в состав которой входят ведущие специалисты в области ядерной безопасности, аварийного реагирования и моделирования трансграничного переноса.