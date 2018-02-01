Задержанный по делу о терроризме передал в СК заявление о пытках ФСБ

Задержанный по подозрению в терроризме левый активист Виктор Филинков передал в Следственный комитет заявление о пытках, которые к нему применяли сотрудники ФСБ, сообщает издание «Медиазона».

По словам Филинкова, в избиении участвовали не менее пяти человек, одного из них звали Бондарев Константин. Задержанный утверждает, что Бондарев совершил «не менее десяти ударов ладонью» по голове, причем удары приходились по затылку, отчего активист несколько раз ударялся лицом, пишет «Медиазона».

Филинков также рассказал, как Бонадрев приходил к нему в СИЗО, где сказал, что «качели с ОНК играют против него», а также пригрозил проблемами, если Филинков откажется сотрудничать.

Филинков, как он утверждает, высказал Бондареву претензию, что во время задержания его «пытали», на что Бондарев якобы ответил: «Мне самому не нравится то, чем я занимаюсь».

«Я приношу тебе свои извинения» (сказал Бонадрев — прим.ред.). После этих слов он протянул мне свою руку для рукопожатия, но я ответил, что не могу сейчас эти извинения принять», — приводит «Медиазона» слова Филинкова.

Как сообщала «Фонтанка» задержанных в Петербурге антифашистов Игоря Шишкина и Виктора Филинкова заподозрили в подготовке свержения действующей власти путем вооруженного мятежа и участии в террористическом сообществе.

По версии следствия, Шишкин, Филинков и неустановленные лица якобы приняли участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть» для осуществления террористической деятельности и подготовки преступлений.

Издание подчеркивает, что упоминаний о террористическом сообществе «Сеть» нет ни в интернете, ни в официальных документах. Такого названия нет в едином федеральном списке организаций, которые суд признал террористическими.

По информации «Фонтанки», активистов задержали по подозрению в причастности к «революции 5 ноября 2017 года», которую анонсировал оппозиционер Вячеслав Мальцев.

Отметим, что суд уже отправил под арест Игоря Шишкина, подозреваемого по части 2 статьи 205.4 УК (участии в террористическом сообществе), до 23 марта. На заседание не пустили журналистов. По словам друга Шишкина, активист был сильно избит.

Кроме того, Филинков пожаловался на пытки. На его теле члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заметили многочисленные следы ожогов от электрошокера. Еще один задержанный активист Илья Капустин также сообщил об избиении.